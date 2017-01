Seguimos demandando la liberación de Zaytouna-Oliva

Los argumentos se presentan hoy domingo 29 de enero en el tribunal marítimo de Haifa.

La coalición internacional de la Flotilla de la Libertad demanda la liberación del barco Zaytouna-Oliva, capturado ilegalmente por Israel durante de misión Mujeres Rumbo a Gaza

La FFC reivindica su derecho a la protesta pacífica contra el bloqueo de Gaza. La misión no-violenta, Mujeres Rumbo a Gaza, no supuso amenaza ninguna a la seguridad de Israel y la captura de la embarcación es injustificable y un acto innecesario de agresión.

El bloqueo ilegal de Gaza es una violación directa de la ley internacional, incluidas las convenciones de Ginebra. El bloqueo constituye un castigo colectivo, prohibido por las convenciones de Ginebra: los daños que causa a la población civil palestina son des-proporcionalmente mayores para estar justificables por cualquier mejora que puede proporcionar a la seguridad de Israel.

Las condiciones de vida actuales en Gaza son inhumanas, al estar causada por el bloqueo y las repetidas ataques violan los derechos humanos más básico. Toda persona de consciencia debe hacer lo que está en sus manos para acabar el bloqueo, no permitir que se perpetua. A la liberación de los barcos internacionales capturado como Zaytouna-Oliva, debe seguir la de los barco de pesca palestinos de Gaza y el respeto a sus derecho a un acceso ilimitado a la totalidad de su agua territorial, libres de acoso militar que sufren de forma continua.

Miembro de la coalición y ciudadana Israelí, Zohar Chamberlain Regev declara: “Creemos que la captura de Zaytouna-Oliva es ilegal, y que su embargo por Israel es inpensable. Nuestra protesta pacífica no supone ninguna amenaza a Israel. Decisiones anteriores del tribunal nos llevan a creer que nuestra propiedad nos será devuelta.”