Ante maniobras conjuntas OTAN-Israel, organizaciones piden al Gobierno de Pedro Sánchez que no sea cómplice de la ocupación

Ante la participación de España en maniobras militares conjuntas con Israel en el marco de la OTAN, SNMG-2, iniciadas el pasado mes de febrero, diversas organizaciones han dirigido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, la ministra de Defensa Margarita Robles y la titular de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, recordando la condición de potencia ocupante de Israel, su continuo desprecio al Derecha Internacional y los derechos de la población palestina.

En el escrito se insta al Gobierno a no ser cómplice de estas actuaciones colaborando y normalizando la ocupación y, por el contrario, se apliquen políticas efectivas y coherentes con la defensa de la paz y del Derecho Internacional, con la gobernanza internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la defensa de los Derechos Humanos.

https://www.defensa.com/otan-y-europa/flota-naval-otan-encabezada-espana-llega-israel

Carta completa y organizaciones firmantes:

Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno

c/c:

Sra. Carmen Calvo Poyato, vicepresidenta del Gobierno

Sr. Pablo Iglesias Turrión, vicepresidente del Gobierno

Sra. Margarita Robles Fernández, ministra de Defensa

Sra. Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación

Madrid, 15 de marzo de 2021

Estimado Sr. presidente:

España está participando en maniobras militares de la OTAN junto a Israel.

No es la primera vez que esto ocurre. Ya se realizaron conjuntamente ejercicios militares poco antes de la última invasión israelí del Líbano y, ahora, participando en el SNMG-2.

La política de normalización de la ocupación israelí de los territorios palestinos pasa por considerarlo un país ‘normal’, que no ocupa ilegalmente un territorio, que no instala colonias en territorio palestino (consideradas “ilegales” por Naciones Unidas), que no está acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad, que no bloquea a la palestina Gaza desde hace décadas, que no expropia más tierras, expolia el gas de Gaza y expulsa a sus habitantes originarios, tal como ocurre todos los días en Jerusalén y en otras partes de la Palestina histórica; que no dispone de una legislación racista discriminatoria de la población palestina practicando con ésta el apartheid. Finalmente, que asalta viviendas, destruye el aeropuerto de Gaza construido con apoyo de los impuestos de la ciudadanía española, y otros bienes, sin ofrecer indemnización alguna, que piratea barcos, pesqueros o embarcaciones de ciudadanos pacíficos, entre ellos españoles de las diferentes acciones de la Flotilla de la Libertad, en aguas palestinas o internacionales.

España compra y vende armas, drones y otros artefactos a dicho Estado ocupante.

Con actos como estas maniobras militares, la compraventa de productos militares, la ausencia de sanciones o penalizaciones que impliquen la total exclusión de concursos o licitaciones de empresas españolas que participan en la colonización, como la empresa Construcciones y Auxiliar del Ferrocarril (CAF), o que comercian con las ilegales colonias sionistas, se desprecian los valores de defensa del Derecho Internacional, apoyando de facto la política de normalización de los crímenes israelíes.

Por todo ello, reclamamos al Gobierno presidido por Vd., y a los partidos que le apoyan que den las instrucciones oportunas para que no se participe en ejercicios militares con ejércitos de ocupación, se anule cualquier compraventa de bienes militares y se deje de apoyar a la industria y las empresas israelíes que suministren a ese ejército ocupante; y que no se apoye la política de colonización israelí ni a las empresas que la faciliten.

Cumplir con las peticiones anteriores sería coherente con la defensa de la paz y del Derecho Internacional, con la gobernanza internacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por contra, seguir los actuales derroteros no se diferencia de las políticas de complicidad con la impunidad israelí, y sólo confirmaría el apoyo a la ley de la fuerza, el supremacismo y, en definitiva, la normalización israelí de la conquista, la discriminación y el apartheid frente al pueblo palestino y, de paso, el ninguneo de los derechos humanos y del Derecho internacional. Como viene siendo hasta ahora.

Su Gobierno, aparte de ofrecer alguna cooperación económica atenuante de la situación palestina, ¿se mostrará coherente con el Derecho Internacional o cómplice y normalizador de la ocupación?

Atentamente.

ADNV (Acción directa Noviolenta de Canarias)

AEDIDH

Alternativa Antimilitarista.Moc Las Palmas

Antifascistas Elsa Wolff (Canarias)

Asamblea Andalucía

Asociación Comunidad Palestina en Canarias

Asociación Pablo Torriente Brau

BDS Almeria

Unión Insular de CCOO de Gran Canaria

Centre Delàs d’Estudis per la Pau

CIG Galiza

Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos de Cantabria

Coordinadora Sindical Canarias/España de Apoyo al Pueblo Saharaui * COSCAPS

Mairena Solidaria

Mujeres de Negro contra la guerra. Sevilla

Mujeres por la Paz – Acción Solidaria con Palestina

Paz con Dignidad

Plataforma de Sevilla contra la guerra

Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla

Plataforma Stop Feria de Armas de Sevilla

Red Roja

RESCOP red formada por:

(lbacete con Palestina, Asociación Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe (Málaga), Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA), Asociación Comunidad Hispano-Palestina Jerusalén Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (Cádiz), BDS Canarias, BDS Castelló, BDS Girona, BDS Granada. BDS Guipuzkoa, BDS Madrid, BDS País Valencià, BDS Zaragoza, Biladi (Bizkaia), Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), Coalició Prou Complicitat amb Israel, Comité Solidaridad con la Causa Árabe, Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos de Cantabria, Comunidad Palestina en Canarias, Coordinadora Andalucía con Palestina, IZAR, Mujeres por la paz, Palestina toma la calle, Pallasos en Rebeldía, Paz con Dignidad, Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid, Red Internacional Judía Antisionista, Sodepaz Balamil de Valladolid y Unadikum).

Rumbo a Gaza

Sodepaz Balamil

Solidaridad Internacional de Andalucía

USO