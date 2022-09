Campaña 2020 de la Flotilla de la Libertad “Por la infancia y juventud de Palestina”

En este año, coincidiendo con el décimo aniversario del asalto en aguas internacionales del Mavi Marmara, mayo de 2020, la Flotilla de la Libertad emprende nueva navegación rumbo a la palestina Gaza.

La Coalición de la Flotilla de la Libertad, de la que Rumbo a Gaza forma parte, está ya preparando esta nueva misión. La Coalición la forman las campañas Canadian Boat to Gaza, la griega Ship to Gaza, Freedom Flotilla Italia, MyCARE Malaysia, la neozelandesa Kia Ora Gaza, la noruega Ship to Gaza, la sudafricana Palestine Solidarity Alliance, la sueca Ship to Gaza, la turca IHH, la estadounidense US Boat to Gaza, la European Campaign to End the Siege of Gaza, la International Committee for Breaking the Siege of Gaza y la española Rumbo a Gaza.

El objetivo principal que persigue la Flotilla de la Libertad con sus navegaciones es romper el ilegal bloqueo de Gaza, exigiendo a nuestros gobiernos coherencia entre el discurso de respeto a las normas internacionales y su obligación de hacer prevalecer el derecho internacional. Israel desde hace 12 años somete a toda la población palestina de Gaza, más de dos millones de personas, a un férreo bloqueo, no respetando el libre acceso, la entrada y salida de personas, incluyendo enfermos en riesgo de muerte necesitados de tratamiento en el exterior, con connivencia de Egipto y de la comunidad internacional. No entran materiales ni provisiones básicos necesarios. No pueden pescar. Su economía está estrangulada, imposible toda labor comercial con el exterior, no se puede comprar o vender para cubrir las sus necesidades de la población. Todos los productos que entran en la Franja es a conveniencia de Israel que tiene a su población como un mercado cautivo.

Autoridades militares israelíes declararon en 2014 su pretensión de llevar a Gaza a la edad de piedra; en ningún momento Israel se ha desdicho de semejante pretensión.

Naciones Unidas en un informe publicado en 2012, vaticinaba que Gaza sería inhabitable en el año 2020; las carencias de todo tipo (productos alimentarios, médicos, materiales de construcción, agua potable…), el agua no tratada, la contaminación de su capa freática y agua del mar, el hacinamiento de su población, etc., hacen inhabitable esa prisión a cielo abierto. Su infancia y juventud no conoce otro horizonte que la represión y la muerte por ser palestinos.

Tres cuartas partes de su población es población refugiada del 48 y sus descendientes que levantan la Resolución de las Naciones Unidas cada viernes, desde el 31 de marzo de 2018, reclamando el derecho al retorno a sus hogares, de donde fueron expulsados por la fuerza israelí.

Rumbo a Gaza se ha comprometido a participar en esta nueva misión de la Flotilla de la Libertad. Necesitamos ayuda, social, económica y política para llevar a cabo esta lucha por los derechos de la población palestina y la coherencia de nuestros gobiernos.

Ya hemos aportado 5.000 euros provenientes de donativos y apoyos solidarios. Pero necesitamos más: Cuenta: IBAN: ES73 3183 1400 5710 0333 4024

Hemos empezado con la divulgación de la Campaña 2020, dedicada a la infancia y juventud de Palestina, por su derecho a un futuro digno:

–Entrevista en Hispantv

–Entrevista en Radio 5

Hacemos un llamamiento para que los grupos y personas solidarias actúen y organicen actividades de solidaridad y difusión para esta Campaña.