Comunicado: 50 años de ocupación israelí y 10 años de bloque sobre Gaza

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2017, las Fuerzas de Ocupación israelíes (FOI) abrieron fuego contra los pescadores de Gaza en 133 ocasiones.

El 15 de mayo, las fuerzas navales israelíes abrieron fuego contra dos barcos pesqueros a tres millas náuticas de la costa de Gaza, al noroeste de la ciudad de Gaza, matando a un pescador de 25 años, Mohammed Majed Bakr, cuya esposa es ahora viuda con dos hijos menores de uno y tres años de edad. Violando el Derecho Internacional, Israel ha declarado que los pescadores de Gaza sólo pueden faenar en una zona cercana a la costa de Gaza. A la finalización del ataque masivo a la población de Gaza en el año 2014, Israel prometió ampliar las millas donde podrían faenar los palestinos. Una vez que acabó ‘informativamente’ la mirada internacional sobre esos hechos, Israel desdijo su palabra. Incluso en la zona restringida, la marina de guerra de las FOI suele aterrorizar a los pescadores palestinos, destruyendo o robando sus barcos pesqueros, destruyendo sus redes y confiscando sus capturas.

Estos pequeños barcos pesqueros palestinos no representan una amenaza para la seguridad de Israel, pero podrían impedir los esfuerzos de Israel para saquear los campos de gas palestinos situados cerca de las zonas de pesca tradicionales a unas siete o diez millas náuticas de la costa. La destrucción israelí de la pesca palestina y el robo de recursos submarinos es uno de los muchos efectos desastrosos de la actual ocupación israelí de Gaza, sobre la que los medios internacionales mantienen un profundo silencio.

La ocupación israelí de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán dura ya 50 años. El intenso bloqueo israelí de Gaza continúa desde hace 10 años. Estos “aniversarios” son una acusación contra los gobiernos y las autoridades internacionales que no ejercen ninguna presión efectiva sobre Israel para que ponga fin a la ocupación y la opresión del pueblo palestino. Cuando los gobiernos fallan, la gente de todo el mundo debe tomar medidas.

La Coalición de la Flotilla de la Libertad (CFF), compuesta por campañas de todo el mundo, continuará enfocando su trabajo en el desafío activo del bloqueo ilegal y la ocupación de Gaza, y en exigir que los gobiernos de todo el mundo tomen medidas. La sociedad civil palestina ha pedido en repetidas ocasiones a la comunidad internacional que tome medidas que resulten en el aislamiento de Israel hasta que muestre respeto por el derecho internacional y los derechos humanos. En respuesta, el CFF apoya varias formas de lucha no violenta adoptadas por el pueblo palestino contra la opresión y la injusticia.

Junto con las organizaciones que representan a los pescadores palestinos en Gaza, hemos iniciado la campaña “Solidaridad con los pescadores de Gaza”. Les pedimos que se unan a nosotros para denunciar el terror israelí contra los pescadores de Gaza, con el fin de presionar al gobierno israelí para que ponga fin a estas agresiones y a nuestros respectivos gobiernos para que dejen de apoyarle.