Una táctica clandestina israelí retrasa la salida de la Flotilla

La Flotilla de la Libertad está lista para zarpar. Se presentó toda la documentación requerida a la autoridad portuaria y la carga está en la bodega preparada para el viaje a Gaza.

Sin embargo hoy hemos recibido noticias de un bloqueo administrativo iniciado por Israel en un intento de impedir nuestra salida. Israel está presionando a la República de Guinea Bissau para que retire su bandera de nuestro buque insignia Akdeniz (Mediterráneo). Esto desencadenó la solicitud de una inspección adicional por parte del estado del pabellón, que retrasa nuestra salida prevista para el 26 de abril.

Este es otro ejemplo de cómo Israel obstruye la entrega de ayuda vital a la población de Gaza, que se enfrenta a una hambruna creada deliberadamente. ¿Cuántos niños y niñas más morirán de desnutrición y deshidratación a causa de este retraso y de un asedio continuo que debe romperse?

No es la primera vez que Israel utiliza este tipo de bloqueo administrativo para impedir que nuestros barcos naveguen. Los hemos superado antes y estamos trabajando diligentemente para superar este último obstáculo. Nuestros buques ya han pasado todas las inspecciones requeridas y confiamos en que el Akdeniz superará esta inspección si no hay una injerencia política. Esperamos que esto no suponga más que unos pocos días de retraso. Israel no va a quebrantar nuestra determinación de llegar al pueblo de Gaza.