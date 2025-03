Comunicado de prensa: La FFC está en marcha: Romper el asedio a Gaza

10 de febrero de 2024

La Coalición por la Flotilla de la Libertad (FFC) anunciamos nuestro plan de zarpar de nuevo para desafiar el asedio ilegal y mortal de Israel a Gaza. En las próximas semanas, una flotilla se hará a la mar transportando miles de toneladas de ayuda humanitaria que se necesita urgentemente y que se entregará directamente a los palestinos de Gaza.

Tras 17 años de brutal bloqueo y 4 meses de asalto genocida, incluido el uso de los artículos de primera necesidad como arma, la población palestina de Gaza se enfrenta a una crisis humanitaria catastrófica y sin precedentes. El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó medidas provisionales para proteger a la población de Gaza del riesgo plausible de genocidio. Entre las seis enérgicas medidas, la CIJ ordenó a Israel «tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la provisión de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan urgentemente para hacer frente a las adversas condiciones de vida a las que se enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza.» Esta decisión se produjo tras las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU de noviembre y diciembre de 2023, en las que se pedían medidas urgentes para permitir de inmediato un acceso humanitario «seguro, sin obstáculos y ampliado» a Gaza.

El flagrante incumplimiento por parte de Israel de estas órdenes, y el fracaso de otros gobiernos a la hora de presionar a la potencia ocupante para que las cumpla, nos motivan como organizaciones de la sociedad civil a tomar medidas.

«Nos corresponde garantizar que la población de Gaza reciba ayuda humanitaria», afirma Ismail Moola, del Palestine Solidarity Alliance, Sudáfrica. «Esperamos que el Consejo de Seguridad haga cumplir la sentencia de la CIJ, pero debido a la grave crisis humanitaria de Gaza debemos actuar de inmediato».

Los planes para nuestra campaña Save Gaza están en marcha, y la FFC pide al gobierno de Egipto que facilite la entrega de ayuda vital a Gaza a través de Rafah. La misión de la FFC, Por la infancia de Gaza, liderada por nuestro barco Handala, zarpará de nuevo desde el norte de Europa hacia Gaza en mayo de 2024.

La FFC se reunió en Estambul para planificar estas campañas con representantes de las siguientes organizaciones: Canadian Boat to Gaza (Canadá), US Boat to Gaza (EEUU), Kia Ora Gaza (Aotearoa, Nueva Zelanda), Free Gaza Australia (Australia), Ship to Gaza (Noruega), MyCARE (Malasia), Ship to Gaza (Suecia), Palestine Solidarity Alliance (Sudáfrica), IHH (Türkiye), Rumbo a Gaza (Estado Español), Mavi Marmara Association (Türkiye) y el Comité Internacional para la Ruptura del Asedio a Gaza.

«Donde nuestros gobiernos fracasan, nosotros navegamos», afirma Karen DeVito, de Canadian Boat to Gaza. «Trazamos un rumbo hacia la conciencia de la humanidad, en solidaridad con el pueblo palestino».

Hacemos un llamamiento a las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo que comparten nuestros valores y objetivos para que nos apoyen y se unan a nosotros.