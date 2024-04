Sudáfrica apela a la Corte Internacional de Justicia: Detener el genocidio de Israel en Gaza

La solicitud de 84 páginas de Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia para iniciar procedimientos contra Israel por su genocidio en Gaza es un documento devastador que establece los actos y declaraciones genocidas de Israel con un detalle horrible.

Por Robert Herbst*

El jueves 28 de diciembre, Sudáfrica presentó una solicitud de apertura de procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia para iniciar un procedimiento en un foro jurídico contra Israel por su genocidio en Gaza y presionar para que se adopten «medidas provisionales», es decir, una orden preliminar que exija al Gobierno y al Ejército de Israel el cese de sus actos genocidas en Gaza hasta que el tribunal celebre una vista completa.

La solicitud de Sudáfrica tiene 84 páginas y es devastadora para el Estado de Israel, para sus dirigentes políticos y militares judíos y para el personal que comete los actos genocidas y habla abiertamente de sus intenciones genocidas, para quienes en Israel, Estados Unidos y Europa les apoyan con tanta firmeza, y para el pueblo judío en cuyo nombre Israel pretende actuar.

La Solicitud expone estos actos y declaraciones genocidas con un detalle espeluznante, tras señalar los antecedentes contextuales que tan a menudo faltan en los debates diplomáticos y de los principales medios de comunicación sobre la guerra de Gaza. Los actos de genocidio de Israel, dice Sudáfrica:

«son distintos de otras violaciones del derecho internacional sancionadas o perpetradas por el gobierno y el ejército israelíes en Gaza -incluidos los ataques dirigidos intencionadamente contra la población civil, los objetos y edificios civiles dedicados a la religión, la educación, el arte, la ciencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares donde se recoge a los enfermos y heridos; la tortura; la inanición de civiles como método de guerra; y otros crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad», todo lo cual se ha producido «en el contexto más amplio de los 75 años de apartheid de Israel, los 56 años de ocupación beligerante del territorio palestino y los 16 años de bloqueo de Gaza[. ]”

De hecho, una de las partes más destacadas de la Aplicación es su meticulosa documentación de la miseria que Israel impuso a los gazatíes antes del 7 de octubre, imponiéndoles un riguroso bloqueo y aislándolos de hecho del mundo exterior, reduciendo la superficie disponible para la agricultura, mermando gravemente su capacidad para pescar en la zona de 20 millas estipulada en los Acuerdos de Oslo, y restringiendo gravemente las importaciones de alimentos en calorías por cabeza a un mínimo humanitario tras su «retirada» y la victoria electoral de Hamás en 2006, restringiendo la energía eléctrica y contaminando el acuífero costero, única fuente de agua potable natural, todo ello perjudicando gravemente la vida cotidiana y la economía, lo que se traduce en una tasa de desempleo del 45% y una tasa de pobreza del 60%, con un 80% de la población dependiente de algún tipo de ayuda internacional. Y en los tres años anteriores al 7 de octubre, Israel mató aproximadamente a 7.500 gazatíes, entre ellos unos 1.700 niños. Durante 18 meses de protestas pacíficas semanales en la valla de separación contra el bloqueo, los francotiradores israelíes mataron a cientos de personas e hirieron a más de 36.000, entre ellas casi 9.000 niños. Casi 5.000 personas desarmadas recibieron disparos deliberados en las extremidades inferiores, muchas de ellas a cientos de metros de distancia.

Todo eso ya sería bastante malo. Pero, como demuestra la Solicitud, Israel ha descendido a un nivel totalmente nuevo de criminalidad que se ajusta claramente a la definición de genocidio según la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio de 1948: «actos destinados a provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino».

Los 2,3 millones de habitantes de Gaza forman claramente una parte sustancial de ese grupo, que asciende a 5,5 millones bajo la ocupación. La solicitud documenta minuciosamente estos actos genocidas que violan la Convención: «matando en masa a gazatíes, causándoles graves daños físicos y mentales e infligiéndoles condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física».

Como explica la demanda:

«Israel ha matado ya a más de 21.110 palestinos, entre ellos más de 7.729 niños -y otros 7.780 están desaparecidos, presuntamente muertos bajo los escombros-, y ha herido a más de 55.243 palestinos, causándoles graves daños físicos y mentales. Israel también ha arrasado vastas zonas de Gaza, incluidos barrios enteros, y ha dañado o destruido más de 355.000 viviendas palestinas [más del 60% del parque de viviendas de Gaza], junto con extensas zonas de tierras agrícolas, panaderías, escuelas, universidades, empresas, lugares de culto, cementerios, yacimientos culturales y arqueológicos, edificios municipales y judiciales e infraestructuras críticas, como instalaciones de agua y saneamiento y redes eléctricas, al tiempo que lleva a cabo un ataque implacable contra el sistema médico y sanitario palestino. Israel ha reducido y sigue reduciendo Gaza a escombros, matando, dañando y destruyendo a su población, y creando condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física como grupo.»

Israel tiene que decidir ahora cómo responder, tanto al fondo de las demandas de Sudáfrica como a la solicitud de medidas cautelares. Israel tiene la obligación, como miembro de la ONU y parte de la Convención sobre el Genocidio, de responder, y se enfrenta a una sentencia y no a una mera opinión consultiva si pierde. Esta acusación de genocidio, bien elaborada y documentada, es por tanto un desafío jurídico y moral importante e inmediato para el Estado judío menos de un siglo después del Holocausto.

Israel ya ha emitido su primera andanada condenando a Sudáfrica por lanzar su caso contra él, pidiendo a la CIJ «que rechace completamente las demandas infundadas de Sudáfrica». El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí lo calificó de «libelo de sangre» por parte de una nación que coopera con una organización terrorista, y afirmó que su ejército dirige sus esfuerzos militares únicamente contra Hamás.

Intención genocida

Nadie que lea por sí mismo la Solicitud de Sudáfrica podría dar crédito a la afirmación anterior de Israel, porque las declaraciones de altos funcionarios israelíes que demuestran la intención genocida se muestran en toda su infamia -desde el Primer Ministro, el Presidente y el Ministro de Defensa hacia abajo- demostrando que Israel está librando deliberadamente una guerra contra toda la población palestina de Gaza. He aquí algunos de los bocados más repugnantes:

Primer Ministro Netanyahu: invocando la historia bíblica de la destrucción total de los amalequitas por los israelitas, cuyo pasaje bíblico reza en la parte pertinente «No perdonéis a nadie, matad por igual a hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos”.

Presidente Herzog: «Es toda una nación la responsable. No es cierta esta retórica de que los civiles no son conscientes de que no están implicados. Es absolutamente falsa. … y lucharemos hasta romperles el espinazo».

Ministro de Defensa Gallant: Israel está «imponiendo un asedio total a Gaza. No hay electricidad, ni alimentos, ni agua, ni combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia».

«Gaza no volverá a ser lo que era antes. Lo eliminaremos todo. Si no tardamos un día, tardaremos una semana. Llevará semanas o incluso meses, llegaremos a todos los sitios».

Ministro de Seguridad Nacional Ben-Gvir: «[p]ara que quede claro, cuando decimos que hay que destruir a Hamás, también significa a los que celebran, a los que apoyan y a los que reparten caramelos: todos ellos son terroristas y también deben ser destruidos”.

Ministro de Energía e Infraestructura Katz: «Se ordena a toda la población civil de Gaza que se vaya de inmediato. Ganaremos. No recibirán ni una gota de agua ni una sola pila hasta que abandonen el mundo».

Ministro de Finanzas Smotrich: «Tenemos que dar un golpe que no se ha visto en 50 años y acabar con Gaza».

Ministro de Patrimonio Eliyaahu: «El norte de la Franja de Gaza, más hermoso que nunca. Todo está bombardeado y aplanado, simplemente un placer para los ojos… Debemos hablar del día siguiente. En mi opinión, entregaremos lotes a todos los que lucharon por Gaza a lo largo de los años y a los desalojados de Gush Katif» [un antiguo asentamiento israelí]. «No hay tal cosa como civiles no involucrados en Gaza».

Ministro de Agricultura Dichter: «Ahora estamos desplegando la Nakba de Gaza».

Vicepresidente de la Knesset y miembro del Comité de Asuntos Exteriores y Seguridad, Vaturi: «Ahora todos tenemos un objetivo común: borrar la Franja de Gaza de la faz de la tierra».

Los funcionarios militares israelíes se han echo de los llamados a genocidio de sus líderes políticos:

El mayor general reservista israelí y asesor del ministro de Defensa Eiland: «Esto es lo que Israel ha comenzado a hacer: cortamos el suministro de energía, agua y diesel a la Franja… Pero no es suficiente. Para que el asedio sea efectivo, tenemos que evitar que otros ayuden a Gaza… Se debe decir a la gente que tienen dos opciones; quedarse y morir de hambre, o irse. Si Egipto y otros países prefieren que estas personas perezcan en Gaza, esta es su elección».

«Cuando estás en guerra con otro país, no les das de comer, no les proporcionas electricidad, gas, agua ni nada más… Un país puede ser atacado de una manera mucho más amplia, para llevar al país al borde de la disfunción. Este es el resultado necesario de los acontecimientos en Gaza«.

«Israel no tiene interés en que se rehabilite la Franja de Gaza y este es un punto importante que debe dejar claro a los estadounidenses».

«El Estado de Israel no tiene más remedio que hacer de Gaza un lugar en el que es temporal o permanentemente imposible vivir».

«Si hay una intención de una acción militar en Al Shifa [Hospital], que creo que es ineludible, espero que el jefe de la CIA tenga una explicación de por qué esto es necesario, y por qué Estados Unidos debe respaldar en última instancia incluso una operación como esta, incluso si hay miles de cuerpos de civiles en las calles después».

«Israel necesita crear una crisis humanitaria en Gaza, obligando a decenas de miles o incluso a cientos de miles a buscar refugio en Egipto o en el Golfo… Gaza se convertirá en un lugar donde no puede existir ningún ser humano».

«їQuiénes son las «pobres» mujeres de Gaza? Todas son las madres, hermanas o esposas de los asesinos de Hamas… La comunidad internacional nos advierte de un desastre humanitario en Gaza y de epidemias graves. No debemos evitar esto, por difícil que sea. Después de todo, las epidemias graves en el sur de la Franja de Gaza acercarán la victoria… Es precisamente su colapso civil lo que acercará el final de la guerra. Cuando las altas figuras israelíes dicen en los medios de comunicación «Somos nosotros o ellos», deberíamos aclarar la cuestión de quién es «ellos». «Ellos» no son sólo los combatientes de Hamas con armas, sino también todos los funcionarios «civiles», incluidos los administradores de hospitales y los administradores escolares, y también toda la población de Gaza que apoyó con entusiasmo a Hamas y alentó sus atrocidades el 7 de octubre».

Ezra Yachin, de 95 años, veterano de la masacre de Deir Yassin durante la Nakba de 1948, llamado al servicio de reserva como orador motivacional para «levantar la moral» entre las tropas israelíes antes de la invasión terrestre, dijo a las redes sociales mientras era conducido en un vehículo del ejército israelí, con uniforme de las FDI: «Triunfad y acabad con ellos y no dejéis a nadie atrás. Borrad su memoria. Borradlos a ellos, a sus familias, madres e hijos. Estos animales ya no pueden vivir. . . Todo judío con un arma debe salir y matarlos. Si tienes un vecino árabe, no esperes, ve a su casa y dispárale… Queremos invadir, no como antes, queremos entrar y destruir lo que tenemos delante, y destruir las casas, y luego destruir la de detrás. Con todas nuestras fuerzas, destrucción completa, entrar y destruir. Como pueden ver, seremos testigos de cosas que nunca hemos soñado. Que lancen bombas sobre ellos y los borren”.

La solicitud saca la única conclusión posible:

Las anteriores declaraciones de responsables políticos y militares israelíes indican por sí mismas una clara intención de destruir a los palestinos de Gaza como grupo «como tal». También constituyen una clara incitación directa y pública al genocidio, que ha quedado sin control ni castigo. La clara deducción de los actos del ejército israelí sobre el terreno -incluido el gran número de civiles muertos y heridos, y la magnitud del desplazamiento, la destrucción y la devastación causadas en Gaza- es que esas declaraciones y directrices genocidas se están aplicando contra el pueblo palestino.

La Aplicación continúa citando a soldados de las IDF destacados sobre el terreno en Gaza cuyas observaciones apoyan esa conclusión, junto con una retórica genocida similar generalizada entre los miembros del Knesset que no pertenecen al gabinete, los medios de comunicación israelíes y la sociedad civil en general. El tema fundamental es que no hay inocentes en Gaza, sólo 2,3 millones de terroristas, que deben ser aniquilados – Dresde e Hiroshima se citan a menudo como ejemplos positivos.

Todo esto demuestra de manera convincente que la respuesta de Israel al ataque del 7 de octubre no estaba dirigida principalmente a Hamas, como afirma Israel, sino más bien a la población de Gaza en su conjunto, diseñada para infligir el máximo castigo colectivo a los no combatientes, y para alentar, si no exigir, a toda la población de Gaza a irse, después de lo cual no se les permitiría regresar. Esta enorme limpieza étnica empequeсeciу a la de 1948. Con su intención de destruir una gran parte del grupo palestino que permanece en Palestina claramente establecida, los actos de Israel establecidos con un detalle insoportable en la Solicitud constituyen un genocidio.

Actos genocidas

Y son verdaderamente nauseabundos de leer, digerir y contemplar. Se resumen de la siguiente manera: «(1) matar a palestinos en Gaza, incluidos niños, en grandes cantidades; (2) causar graves daños físicos y mentales a palestinos en Gaza, incluidos niños palestinos; e infligirles condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción como grupo. Estas condiciones incluyen: (3) expulsiones de sus hogares y desplazamientos masivos, junto con la destrucción a gran escala de viviendas y zonas residenciales; (4) privación de acceso a alimentos y agua adecuados; (4) privación de acceso a atención médica adecuada; (5) privación de acceso a alojamiento, ropa, higiene y saneamiento adecuados; y (6) la destrucción de la vida del pueblo palestino en Gaza; e (7) imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos palestinos.»

Voy a tratar de darles una idea de las pruebas que los abogados de Sudáfrica han recopilado en cada una de estas secciones, pero para apreciar realmente la horrible realidad de lo que Israel ha hecho y sigue haciendo, vale la pena leerlas en su totalidad.

1. Matar a los palestinos

Las bombas pesadas no guiadas que Israel ha utilizado en Gaza tienen un «radio letal previsto» de hasta 360 metros -es decir, entre un quinto y un cuarto de milla (de 4 a 5 manzanas de una ciudad)- y «se espera que causen lesiones graves y daños hasta 800 metros -media milla (10 manzanas de una ciudad)- en todas las direcciones desde el punto de impacto». Imagínese que se encuentra en Times Square, en Nueva York. Mire 4 manzanas al Norte y al Sur, y al Este y al Oeste. Esa es la zona de impacto de cada una de estas bombas. Es imposible que quienes utilizan estas municiones, suministradas por Estados Unidos, en una de las zonas más densamente pobladas del mundo, no estén matando intencionadamente a un gran número de no combatientes -mujeres, niños, familias enteras, todos juntos- por centenares cada vez, y lo están haciendo intencionadamente. Más de 115 niños palestinos han sido asesinados cada día. «Se calcula que sólo en Gaza han muerto más niños palestinos en las tres primeras semanas (un total de 3.195) que el número total de niños muertos cada año en todas las zonas de conflicto del mundo desde 2019.» Se trata de una matanza deliberada y al por mayor.

«Los palestinos de Gaza han sido asesinados en sus hogares, en lugares donde buscaban refugio, en hospitales, en escuelas de la UNWRA, en iglesias, en mezquitas, y mientras trataban de encontrar comida y agua para sus familias. Los han matado si no evacuaban, en los lugares a los que huían, e incluso mientras intentaban huir por «rutas seguras» declaradas por Israel. Se multiplican los informes sobre soldados israelíes que llevan a cabo ejecuciones sumarias, incluso de varios miembros de una misma familia: hombres, mujeres y ancianos.»

«Hasta la fecha, Israel ha asesinado a: más de 311 médicos, enfermeros y otros trabajadores de la salud, incluidos médicos y conductores de ambulancias muertos en acto de servicio; 103 periodistas, lo que supone más de uno al día y más del 73% del total de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados en todo el mundo en 2023; 40 trabajadores de protección civil -responsables de ayudar a sacar a las víctimas de entre los escombros- muertos en acto de servicio; y más de 209 profesores y personal educativo. También han muerto 144 empleados de las Naciones Unidas, el «mayor número de cooperantes muertos en la historia de la ONU en tan poco tiempo”.

2. Causando graves daños corporales y mentales a los palestinos en Gaza

La mayoría de los 55.000 heridos son mujeres y niños. Mil de esos niños han perdido una o ambas piernas. El fósforo blanco que utiliza Israel causa «quemaduras profundas y graves, que penetran incluso a través de los huesos y son capaces de volver a encenderse tras el tratamiento inicial». En el norte de Gaza, en particular, no hay hospitales en funcionamiento, por lo que los heridos se ven reducidos a «esperar la muerte», sin cirugía ni tratamiento médico más allá de los primeros auxilios, y muriendo lenta y agónicamente a causa de sus heridas o de una infección.

«Los niveles extremos de bombardeo y la falta de zonas seguras también están causando graves traumas mentales en la población palestina de Gaza». Esto se suma a los graves traumas provocados por ataques anteriores, que hicieron que el 80% de los niños palestinos experimentaran mayores niveles de angustia emocional, se orinaran en la cama (79%) y tuvieran mutismo reactivo (59%), y se autolesionaran (59%), y tuvieran pensamientos suicidas (55%). Once semanas de incesantes bombardeos, desplazamientos y pérdidas no han hecho sino magnificar e intensificar ese trauma, inimaginable para las decenas de miles de niños palestinos que se calcula han perdido al menos a uno de sus padres y para los que son los únicos supervivientes de sus familias.

3. Expulsión masiva de los hogares y desplazamiento de palestinos

Más de 1,9 millones de los 2,3 millones de habitantes de Gaza, el 85% de la población, se han visto obligados a abandonar sus hogares, a pesar de que no hay ningún lugar seguro al que huir. Israel lo ha conseguido mediante órdenes de evacuación y matando a quienes no pueden marcharse o se niegan a hacerlo. A principios de diciembre, Israel lanzó panfletos instando a los gazatíes a abandonar las zonas del sur a las que previamente se les había dicho que huyeran, incumpliendo incluso sus falsas promesas de seguridad. Según el Secretario General de la ONU, «se está diciendo a la población de Gaza que se desplace como una bola de pinball humana, rebotando entre franjas cada vez más pequeñas del sur, sin ninguno de los elementos básicos para la supervivencia». Además de sembrar el terror entre los desplazados, la mayor densidad de población resultante hace que los continuos bombardeos israelíes sean aún más letales. Esto no puede ser un accidente; es consciente y deliberado. Dado que el 60% de las viviendas de Gaza han sido dañadas o destruidas, la evacuación forzosa de los hogares es «necesariamente permanente». Y el alcance de la destrucción de Gaza ha convertido una prisión al aire libre en «prácticamente inhabitable». Con las viviendas y las infraestructuras civiles «arrasadas», estos desplazamientos forzosos masivos permanentes son «genocidas, en el sentido de que se están produciendo en circunstancias calculadas para provocar la destrucción física de los palestinos de Gaza”.

4. Privación de acceso a alimentos y agua adecuados a los palestinos en Gaza

Entre el 9 y el 21 de octubre, Israel impuso un asedio completo a Gaza, sin electricidad, comida, agua ni combustible. Desde el 21 de octubre, se han permitido la entrada de algunos camiones de ayuda, muy por debajo de los 500 camiones anteriores al día. Desde el 21 de noviembre, se ha permitido la importación de algo de combustible, pero «muy por debajo de los requisitos mínimos para las operaciones humanitarias», ya que no se puede mover fácilmente por Gaza desde los puntos de entrada. Por lo tanto, no puede llegar a la mayoría de las personas necesitadas.

La Resolución del Consejo de Seguridad del 22 de diciembre es de poca o ninguna ayuda porque no aborda adecuadamente los cuatro elementos identificados por la ONU para permitir una ayuda humanitaria efectiva: seguridad, personal, logística y la reanudación de las actividades comerciales. El implacable bombardeo israelí, la incapacidad del personal de la ONU para vivir y trabajar con seguridad, los camiones de la ONU destruidos o dejados atrás en la evacuación apresurada del norte de Gaza y la interrupción de las comunicaciones han «obstaculizado masivamente la operación de ayuda».

«La mayoría de los palestinos en Gaza se están muriendo de hambre, con niveles de hambre que aumentan a diario».

«Cuatro de cada cinco de las personas más hambrientas del mundo están en Gaza».

«Un porcentaje sin precedentes del 93% de la población de Gaza se enfrenta a niveles de crisis de hambre, con alimentos insuficientes y altos niveles de desnutrición».

La Organización Mundial de la Salud califica de «campaña cruel» llevada a cabo «contra toda la población de Gaza» la actuación de Israel al privar a Gaza «de agua, alimentos y todo lo necesario para cualquier tipo de vida».

Las condiciones creadas por el asedio se ven agravadas por los continuos ataques de Israel contra Gaza, entre ellos contra sus panaderías, instalaciones de agua y el último molino en funcionamiento, así como por el arrasamiento de tierras agrícolas, cultivos, huertos e invernaderos.

El agua también está gravemente mermada. Israel sigue cortando el suministro de agua corriente al norte de Gaza, y la planta desalinizadora de agua del norte no funciona. Desde el 15 de octubre de 2023, Israel comenzó a canalizar una pequeña cantidad de agua hacia el sur, en parte para «empujar a la población civil hacia el sur [de la Franja]». Los daños causados por los ataques aéreos y los bombardeos israelíes también han dejado inoperativa la mayor parte del sistema de abastecimiento de agua. El Programa Mundial de Alimentos ha informado de que sólo se dispone de 1,5 a 1,8 litros de agua limpia por persona y día, para todos los usos (beber, lavarse, preparar alimentos, saneamiento e higiene). Esta cifra está muy por debajo del «umbral de emergencia» de 15 litros diarios para «condiciones de guerra o similares a la hambruna», o del «umbral de supervivencia» de 3 litros diarios.

Los expertos predicen ahora que pueden morir más palestinos en Gaza por inanición y enfermedades que por ataques aéreos, y sin embargo Israel está intensificando su campaña de bombardeos, impidiendo la entrega efectiva de ayuda humanitaria a los palestinos. Está claro que Israel, con sus acciones y políticas en Gaza, está infligiendo deliberadamente a los palestinos unas condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción.

5. Privación de acceso a un refugio, ropa, higiene y saneamiento adecuados a los palestinos de Gaza.

1,2 millones de los 1,9 millones de gazatíes desplazados buscan refugio en las escuelas y tiendas de campaña gestionadas por la UNRWA, que son inseguras. Israel ha matado allí a cientos de palestinos a pesar de que se le han facilitado las coordenadas de todas las instalaciones de la ONU, instalaciones que la UNRWA reconoció el 7 de diciembre que están «al borde del colapso». De media, 486 personas utilizan un solo retrete. Oxfam informa de que los recién nacidos en los refugios mueren por causas evitables debido a la ausencia de saneamiento, alimentos, agua y atención médica adecuados.

Los que se encuentran en refugios están en mejor situación que los otros 700.000 desplazados, muchos de los cuales están en patios de hospitales, campamentos improvisados o simplemente viven y duermen en la calle, expuestos a los elementos. Hay una media de una ducha por cada 4.500 personas.

El 20 de diciembre de 2023, el Director General de la Organización Mundial de la Salud advirtió de que «Gaza ya está experimentando tasas elevadas de brotes de enfermedades infecciosas. Los casos de diarrea entre los niños menores de 5 años son 25 veces mayores que antes del conflicto. Estas enfermedades pueden ser letales para los niños desnutridos, más aún en ausencia de servicios sanitarios que funcionen.» Las aguas residuales fluyen por las calles donde viven los palestinos, pues ya no se pueden gestionar. «Mires donde mires, está congestionado de refugios improvisados. Vayas donde vayas, la gente está desesperada, hambrienta y aterrorizada». Estas condiciones -infligidas deliberadamente por Israel- están calculadas para provocar la destrucción del grupo palestino en Gaza.

6. Privación de asistencia médica adecuada a los palestinos de Gaza

«Casi por encima de todo, el asalto militar de Israel a Gaza ha sido un ataque al sistema de atención médica de Gaza, indispensable para la vida y la supervivencia de los palestinos de Gaza».

El 7 de diciembre, el Relator Especial de la ONU señaló que «[l]a infraestructura sanitaria de la franja de Gaza ha quedado completamente arrasada.»

El 4 de diciembre, el presidente internacional de f Médicos Sin Fronteras escribió:

«Estamos viendo cómo los hospitales se convierten en morgues y ruinas».

«El personal médico, incluido el nuestro, está totalmente agotado y desesperado».

Desde principios de diciembre de 2023, los ataques del ejército israelí contra hospitales palestinos «no han hecho más que aumentar». El ejército israelí ha seguido atacando y asediando hospitales y centros de salud; privándolos de electricidad y combustible cruciales para mantener un funcionamiento y equipamiento eficaces; impidiéndoles recibir suministros médicos, alimentos y agua; forzando sus evacuaciones y cierres; y destruyéndolos de hecho. . . . Israel ha transformado los hospitales palestinos de Gaza de lugares de curación en «zona[s] de muerte» y escenarios de «baño de sangre», «muerte, devastación y desesperación». Muchos hospitales se han convertido ahora en meros «lugar[es] donde la gente espera la muerte».

«Ya se han producido más de 238 ataques contra la «asistencia sanitaria» en Gaza, en los que más de 61 hospitales y otras instalaciones sanitarias han resultado dañados o destruidos. . . . El ejército israelí ha atacado generadores de hospitales, paneles solares de hospitales y otros equipos que salvan vidas, como estaciones de oxígeno y depósitos de agua. También ha atacado ambulancias, convoyes médicos y personal de primeros auxilios. Se ha asesinado a trabajadores sanitarios (una media de cuatro al día)[.]»

«La destrucción sistemática de hospitales palestinos y el asesinato de médicos palestinos especialistas no sólo está afectando a la atención de los palestinos en Gaza en la actualidad, sino que también está socavando la perspectiva de un futuro sistema sanitario palestino en Gaza, destruyendo su capacidad para reconstruir y atender eficazmente al pueblo palestino en Gaza.»

«Médicos y sanitarios han seguido no sólo siendo asesinados, sino también acorralados y desaparecidos por las autoridades israelíes. Entre ellos se encuentran el director general de Al Shifa y su personal, detenidos y recluidos en régimen de incomunicación desde el 23 de noviembre de 2023.»

«Los palestinos han tenido que evacuar a sus enfermos, discapacitados y heridos en una marcha forzada del norte al sur -y luego de nuevo del sur en adelante- arrastrando camas de hospital detrás de los coches, empujando sillas de ruedas, levantándolos en camillas improvisadas o simplemente llevándolos en brazos.»

«La destrucción sistemática de los hospitales palestinos y el asesinato de médicos palestinos especialistas no solo está afectando a la atención de los palestinos en Gaza en la actualidad, sino que también está socavando la perspectiva de un futuro sistema de salud palestino en Gaza, destruyendo su capacidad para reconstruir y cuidar eficazmente al pueblo palestino en Los hospitales que aún funcionan se describen como escenas de una «película de terror». La crítica escasez de personal y suministros -incluidos anestésicos, analgésicos, medicamentos y desinfectantes- ha provocado no sólo amputaciones de miembros que, de otro modo, serían innecesarias, sino también amputaciones sin anestesia, a menudo realizadas con linterna. También se practican cesáreas sin anestesia a mujeres embarazadas. Se trata a los pacientes en suelos sucios y cubiertos de sangre, y los familiares tienen que permanecer de pie sosteniendo bolsas de suero fisiológico, cuando incluso hay suero disponible. No hay personal ni recursos suficientes para un cuidado adecuado de las heridas o del postoperatorio: las heridas sucias -a menudo infestadas de gusanos y moscas- se infectan, necrosan o gangrenan rápidamente. Los pacientes suplican comida y agua. A menudo no se dispone ni siquiera de un tratamiento básico para el dolor, y los pacientes corren el riesgo de morir por afecciones tratables.

Por no hablar de los cientos de miles de gazatíes que siguen necesitando atención médica rutinaria para enfermedades crónicas, pero que ahora se ven privados de ella. Y los más de 360.000 casos documentados de enfermedades transmisibles sólo en los refugios de la UNRWA, provocadas por las condiciones insalubres, el hambre y la falta de agua potable.

7. Destrucción de la vida palestina en Gaza

El 16 de noviembre, 15 Relatores Especiales de la ONU y 21 miembros de Grupos de Trabajo de la ONU observaron que el nivel de destrucción que para entonces se había producido de «viviendas, así como hospitales, escuelas, mezquitas, panaderías, tuberías de agua, redes de alcantarillado y electricidad… amenaza con hacer imposible la continuación de la vida de los palestinos en Gaza».

Como describe la Aplicación sudafricana:

Israel no sólo ha destruido viviendas individuales, casas y bloques de apartamentos enteros, sino calles y barrios enteros. Ha atacado el sistema civil básico de Gaza. Israel ha atacado el Palacio de Justicia, el principal edificio judicial palestino de Gaza, que alberga el Tribunal Supremo palestino, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Apelación, el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal Administrativo y el Tribunal de Magistrados, así como un archivo de actas judiciales y otros expedientes históricos. Israel también ha dañado considerablemente el complejo del Consejo Legislativo Palestino. Ha atacado el edificio del Archivo Central de la ciudad de Gaza, que contiene miles de documentos históricos y registros nacionales que datan de hace más de 100 años y constituyen un archivo esencial de la historia palestina, así como registros más modernos del desarrollo urbano de la ciudad de Gaza. Israel ha dejado en ruinas la principal biblioteca pública de la ciudad de Gaza. También ha dañado o destruido innumerables librerías, editoriales, bibliotecas y cientos de centros educativos. Israel ha atacado cada una de las cuatro universidades de Gaza -incluida la Universidad Islámica de Gaza, la institución de educación superior más antigua del territorio, que ha formado a generaciones de médicos e ingenieros, entre otros- destruyendo campus para la educación de las futuras generaciones de palestinos de Gaza. Junto a tantos otros, Israel ha asesinado a destacados académicos palestinos, entre ellos: el profesor Sufian Tayeh, el presidente de la Universidad Islámica -físico galardonado y titular de la Cátedra UNESCO de Astronomía, Astrofísica y Ciencias Espaciales en Palestina- que murió, junto con su familia, en un ataque aéreo; el Dr. Ahmed Hamdi Abo Absa, decano del Departamento de Ingeniería de Software de la Universidad de Palestina, al parecer asesinado a tiros por soldados israelíes cuando se alejaba, tras haber sido liberado después de tres días de desaparición forzada; y el profesor Muhammad Eid Shabir, catedrático de Inmunología y Virología y ex presidente de la Universidad Islámica de Gaza, y el profesor Refaat Alareer, poeta y catedrático de Literatura Comparada y Escritura Creativa de la Universidad Islámica de Gaza, fueron asesinados por Israel junto con miembros de sus familias. Refaat Alareer, poeta y profesor de Literatura Comparada y Escritura Creativa en la Universidad Islámica de Gaza, fueron asesinados por Israel junto con miembros de sus familias.

Israel ha dañado y destruido numerosos centros de enseñanza y cultura palestinos, entre ellos: la Mezquita Al Zafar Dmari y el Centro de Manuscritos y Documentos Antiguos; el Centro Cultural Ortodoxo; el Museo Cultural Al Qarara; el Centro para la Cultura y las Artes de Gaza; el Centro Cultural Social Árabe; la Sociedad Hakawi para la Cultura y las Artes; y el Museo Rafah, el recién inaugurado museo del patrimonio palestino de Gaza, que alberga cientos de objetos culturales y arqueológicos. Los ataques de Israel han destruido la historia antigua de Gaza: ocho lugares han resultado dañados o destruidos, entre ellos el antiguo puerto de Gaza (conocido como «Anthedon Harbour» o «Al Balakhiya»), yacimiento arqueológico de un cementerio romano de 2.000 años de antigüedad inscrito tanto en la Lista del Patrimonio Islámico como en la lista provisional del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Israel también ha destruido la «Ciudad Vieja» de Gaza, incluidas sus casas históricas de 146 años de antigüedad, mezquitas, iglesias, mercados y escuelas. También ha destruido la historia más reciente de Gaza de tiempos más esperanzadores, incluido el Centro Cultural Rashad al-Shawa -sede de una reunión histórica entre el presidente de Estados Unidos Bill Clinton y el presidente palestino Yasser Arafat hace 25 años- y un importante centro cultural para los palestinos de Gaza, con su teatro, biblioteca y espacio para eventos. Además, Israel está destruyendo el futuro potencial académico y cultural de Gaza: junto a las 352 escuelas palestinas que ha dañado o destruido, los 4.037 estudiantes y 209 profesores y personal educativo que ha matado.

Israel ha dañado o destruido unos 318 lugares religiosos musulmanes y cristianos, demoliendo los lugares donde los palestinos han rendido culto durante generaciones. Además de destruir los monumentos físicos de la historia y el patrimonio de los palestinos de Gaza, Israel ha intentado destruir al propio pueblo palestino que forma y crea ese patrimonio: Los célebres periodistas de Gaza, sus profesores, intelectuales y figuras públicas, sus médicos y enfermeras, sus cineastas, escritores y cantantes, los directores y decanos de sus universidades, los jefes de sus hospitales, sus eminentes científicos, lingüistas, dramaturgos, novelistas, artistas y músicos. Israel ha matado y sigue matando a narradores y poetas palestinos, a agricultores y pescadores palestinos y a leyendas locales de Gaza, como Elham Farah, de 84 años, perteneciente a una de las familias cristianas más antiguas de Palestina, reputada acordeonista y profesora de música, conocida como la «Madre Naranja» por generaciones de estudiantes de música palestinos por su pelo rojo, asesinada a tiros por un francotirador israelí frente a la iglesia de la Sagrada Familia de la ciudad de Gaza cuando volvía a casa a por ropa de abrigo y murió desangrada.

Del mismo modo que Israel está destruyendo la memoria oficial y los registros de los palestinos de Gaza mediante la destrucción de sus archivos y lugares emblemáticos, está borrando las vidas personales y los recuerdos privados, las historias y los futuros de los palestinos mediante el bombardeo y la demolición de cementerios, la destrucción de registros y fotografías familiares, la desaparición de familias multigeneracionales enteras y el asesinato, la mutilación y el trauma de una generación de niños.

El ejército israelí [] está destruyendo el tejido mismo y la base de la vida palestina en Gaza. De este modo, Israel está infligiendo deliberadamente al grupo palestino de Gaza unas condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción.

8. Imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos palestinos

Más de 50.000 mujeres embarazadas de Gaza dan a luz cada mes. Ahora estas mujeres embarazadas y sus recién nacidos están desplazados, carecen de acceso a alimentos y agua, refugio, ropa, higiene y saneamiento y no tienen acceso a servicios sanitarios. Los médicos tienen que practicar histerectomías innecesarias a mujeres jóvenes que se «desangran» tras dar a luz para salvarles la vida, lo que les impide tener más hijos. Los recién nacidos de hasta tres meses mueren de diarrea, hipotermia y otras causas evitables. Sin equipos esenciales y apoyo médico, los bebés prematuros y con bajo peso tienen pocas o ninguna posibilidad de sobrevivir.

El alivio buscado

Tras su detallada recitación de las pruebas de los actos e intenciones genocidas del Estado judío, Sudáfrica pide a la CIJ que declare que Israel ha incumplido sus obligaciones como Estado Parte en la Convención sobre el Genocidio al cometer genocidio en relación con los palestinos de Gaza; que Israel debe poner fin inmediatamente a todos sus actos genocidas; garantizar que todas las personas que los cometan, conspiren, intenten cometerlos, inciten a ellos o sean cómplices sean castigadas por tribunales israelíes o internacionales; recoja y conserve las pruebas del genocidio; cumpla las obligaciones de reparación en interés de las víctimas palestinas, como permitir el regreso seguro y digno de los palestinos desplazados por la fuerza o secuestrados a sus hogares y proporcionar la reconstrucción de lo que ha destruido en Gaza; y ofrezca seguridades y garantías de no repetición de sus violaciones de la Convención.

Solicitud de «Medidas Provisionales»

A la luz del «daño continuo, extremo e irreparable que están sufriendo los palestinos en Gaza» y la flagrancia de las violaciones de Israel de la Convención sobre el Genocidio, la Solicitud pide la medida preliminar de «Medidas Provisionales» bajo las Reglas y precedentes de la CIJ que permiten tales medidas cuando al menos algunos de los actos genocidas alegados son «capaces de caer dentro de las disposiciones» de la Convención. Sudáfrica argumenta que la matanza masiva, los graves daños físicos y mentales impuestos, la imposición deliberada de condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos en Gaza y la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo, reúnen todos los requisitos.

Según Sudáfrica, decisiones anteriores de la CIJ en los casos de genocidio de Croacia y Bosnia contra Serbia han sostenido que los métodos de destrucción física distintos del asesinato, empleados para procurar la muerte de los miembros del grupo, son «susceptibles de quedar comprendidos en las disposiciones de la Convención». Entre ellos se incluyen la privación de alimentos, atención médica, refugio o ropa, la falta de higiene, la expulsión sistemática de los hogares o el agotamiento como resultado del esfuerzo físico, someter al grupo a una dieta de subsistencia; no proporcionar una atención médica adecuada y, en general, crear circunstancias que conduzcan a una muerte lenta, como la falta de alimentos, agua, refugio, ropa y saneamiento adecuados. Los hechos detallados en la solicitud de Sudáfrica respaldan su afirmación de que Israel ha empleado todos estos métodos de destrucción física y es probable que continúe haciéndolo.

Si el Tribunal está de acuerdo, podría ordenar importantes medidas cautelares antes de que se celebre la vista sobre el fondo de las demandas de Sudáfrica.

Jurisdicción de la CIJ

Este caso llega a la CIJ en virtud de su competencia sobre «casos contenciosos», que le permite conocer de una controversia entre dos Estados miembros de la ONU que también sean partes en un tratado que contenga una disposición en virtud de la cual, en caso de desacuerdo sobre la interpretación o aplicación del tratado, uno de ellos pueda someter la controversia a la Corte. Sudáfrica e Israel son miembros de la ONU y partes en la Convención sobre el Genocidio, cuyo artículo IX establece que las controversias entre Partes Contratantes relativas a su interpretación, aplicación o cumplimiento, incluida la responsabilidad de un Estado por genocidio, se someterán a la CIJ a petición de cualquiera de las partes en la controversia. Sudáfrica afirma que ha dejado claro en repetidas ocasiones a Israel desde el 30 de octubre que sus acciones en Gaza constituyen genocidio, de manera más formal y directa mediante el envío de una «Nota Verbal» el 21 de diciembre a la embajada israelí en Sudáfrica. El 17 de noviembre, Sudáfrica fue uno de los cinco países que remitieron la cuestión del genocidio a la Corte Penal Internacional. Aunque Israel no ha respondido a la Nota Verbal, su rechazo público de cualquier sugerencia de que sus ataques a Gaza se ajusten a la definición legal de genocidio, o de que Israel haya violado sus obligaciones en virtud de la Convención, sirve, en virtud del estatuto y la jurisprudencia de la Corte, para establecer, en opinión de Sudáfrica, una «controversia» reconocible sobre la interpretación y aplicación de la Convención, y la jurisdicción de la Corte para conocer y decidir. Parece ser un argumento sólido a favor de la jurisdicción, y la declaración inicial de Israel, aunque breve y preliminar, cuestionaba las alegaciones de Sudáfrica como «infundadas» en cuanto al fondo, pero no parecía impugnar la jurisdicción del Tribunal.

Posibles resultados e implicaciones

En cuanto al fondo, los abogados de Sudáfrica han presentado argumentos convincentes sobre los actos genocidas y la intención de Israel, así como sobre las medidas cautelares solicitadas. Sudáfrica no está sola. Los Presidentes u otros funcionarios estatales de Argelia, Bangladesh, Bolivia, Colombia, Cuba, Egipto, Honduras, Irán, Irak, Jordania, Libia, Malasia, Namibia, Pakistán, Siria, Turquía, Túnez y Venezuela – todos ellos Estados parte de la Convención sobre el Genocidio – han descrito o se han referido a las acciones de Israel como genocidio. Podrían prestar apoyo al caso de Sudáfrica ante la CIJ.

Como miembro de la ONU, Israel tiene la obligación de acatar la sentencia de la CIJ en cualquier «caso contencioso» en el que sea parte. Si no lo hace, puede recurrirse al Consejo de Seguridad, que puede decidir las medidas que deben adoptarse para dar efecto a la sentencia. Por supuesto, Estados Unidos a menudo ha protegido a Israel en el Consejo de Seguridad con su veto anteriormente y bien podría volver a hacerlo en caso de Medidas Provisionales preliminares o de una sentencia sobre el fondo adversa a Israel. Sin duda, Israel hizo caso omiso de la opinión consultiva no vinculante del Tribunal de 2004 de que el muro de separación era ilegal, emitida en virtud de su jurisdicción de «Procedimientos Consultivos». Pero eso era diferente de la sentencia vinculante a la que Israel puede enfrentarse aquí en virtud de la jurisdicción del Tribunal para «casos contenciosos». Y eso era un muro. El genocidio podría ser diferente, especialmente si la sentencia es unánime y está tan bien documentada y razonada como en el caso del muro de separación.

*Robert Herbst es un abogado de derechos civiles. Es copresidente de la junta directiva de ICAHD-USA y fue coordinador de capítulos de Westchester Jewish Voice for Peace de 2014 a 2017. Se ha desempeñado como investigador y fiscal independiente para el Tribunal Especial para Sierra Leona y el Mecanismo Residual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Fuente: Mondoweiss