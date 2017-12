Petición de orden europea de detención y entrega contra Benjamin Netanyahu

Viernes, 8 de diciembre de 2017

Ante la visita a Bélgica, el próximo lunes 11 de diciembre, del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para entrevistarse con autoridades de la UE, los abogados de Rumbo a Gaza, han dirigido un escrito al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional pidiendo la reapertura de actuaciones y la emisión de una orden europea de detención y entrega contra él por el caso del Mavi Marmara, y sea puesto a disposición de la justicia española. “Las víctimas tienen el derecho a que se imparta justicia y que los gobiernos nacionales cumplan su obligación y no apoyen al presunto criminal o hagan doblez política para con el poderoso”, ha denunciado Laura Arau, una de las personas demandantes.

Los hechos se remontan al año 2010 cuando, siendo Netanyahu Primer Ministro la Armada israelí asaltó violentamente en aguas internacionales el barco turco Mavi Marmara, integrante de la Flotilla de la Libertad, resultando asesinados diez pasajeros del buque así como decenas de personas heridas. Rumbo a Gaza presentó entonces una querella en la Audiencia Nacional por delitos de lesa humanidad (con detención ilegal, tortura y deportación) cometidos en el asalto, ya que tres de los pasajeros, Laura Arau, David Segarra y Manuel Tapial, son de nacionalidad española. Paralelamente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un informe al respecto concluyendo que los hechos referidos eran constitutivos de crímenes de guerra.

“Después de siete años seguimos peleando para que se haga justicia. No consentimos que Israel siga gozando de total impunidad. Acciones como las de Trump, que ha declarado Jerusalén capital de Israel; o de la Corte Penal internacional, que aunque afirma que hay una base razonable para creer que las Fuerzas de Ocupación israelíes cometieron crímenes de guerra, considera que la situación no es suficientemente grave para abrir una investigación; no solo nos desprotegen a nosotros y a los palestinos sino que les hace cómplices de las vulneraciones de derechos humanos que Israel sigue cometiendo en Palestina”, concluye Arau.

Existiendo indicios racionales de criminalidad por parte de varios dirigentes israelíes, entre ellos Netanyahu, pero al no encontrarse en territorio español el caso se encuentra archivado provisionalmente tras el cambio en España de la ley de jurisdicción universal. Al visitar Bélgica, Netanyahu se encontraría en territorio Schengen lo cual permitiría la reapertura del caso. Es por ello esta petición de emisión de la orden europea de detención y entrega contra el dirigente israelí.

Más información sobre el caso en el apartado ‘la lucha legal’ de la web de Rumbo a Gaza.